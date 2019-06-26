تعز.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في ماوية

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، حزيران 26، 2019 تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت تجمعات للمليشيا في مديرية ماوية بالمحافظة. ولفتت إلى أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من مواقع التجمعات التي تعرضت للقصف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وقصف التحالف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا في محافظتي مأرب والضالع.

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