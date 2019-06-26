مجاميع حوثية مسلحة تنهب معدات عسكرية من إدارة أمن اب

أقدمت قيادات حوثية على نهب أطقم ومعدات عسكرية من مقرات أمنية خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بعد يوم واحد من اشتباكات عنيفة بين قيادات مليشيا الحوثي بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر مطلعة إن عمليات سطو ونهب لممتلكات ومعدات وأطقم عسكرية تابعة لإدارة أمن محافظة إب والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، تعرضت لها تلك المعدات في مقر إدارة الأمن ومقرات أمنية أخرى من قبل قيادات حوثية عليا معادية للقيادي الحوثي عبدالحافظ السقاف.

أضافت المصادر بأن عمليات السطو والنهب قادها مساء أمس القيادي الحوثي البارز أبو علي العياني المشرف العسكري للمليشيا الحوثية في إب والقيادي أبو عطان المقال من منصب مدير أمن مديرية المخادر من قبل السقاف وأيضا شاركه في النهب القيادي الحوثي أبو مالك الصقري وأبو كاظم وإبراهيم الشامي وقيادات أخرى من بيت سفيان.

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وافادت المصادر بأن عمليات النهب جرت برضا وقبول محافظ الحوثيين عبدالواحد صلاح ومشرف الحوثيين بالمحافظة صالح حاجب والقيادي محمد حسن الضحياني أبو هاشم والمعين من قبل المليشيا الحوثية مدير الأمن السياسي بإب.

المصادر أكدت بأن عمليات النهب والسطو على أسلحة وذخائر جديدة تأتي ضمن ترتيبات قادمة لموجة من الصراع بين قيادات وأجنحة المليشيا الحوثية بالمحافظة والتي لن يكون مقتل القيادي الميداني الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان إلا شرارة جديدة لصراع قادم حد قول المصادر.

وأكدت المصادر توسيع الفوضى الأمنية في مدينة إب بالتزامن مع انتشار كثيف للمسلحين الحوثيين التابعين لقيادات متصارعة في مختلف شوارع مدينة إب ومن بين الذين نشروا مسلحيهم القيادي الحوثي أبو عطان.