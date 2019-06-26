عدن: حملة واسعة لقطع الربط الكهربائي العشوائي في الشيخ عثمان

نفذت السلطة المحلية في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن اليوم حملة واسعة لقطع الربط الكهربائي العشوائي.

وجاء ذلك بتوجيهات علي المجيد القائم باعمال مدير مديرية الشيخ عثمان.

ونفذ فريق الكهرباء حملة القطع للربط العشوائي للمفارش ( سوق الخظار واللحم والاسماك والقات ...) في سوق الشيخ عثمان بشارع مسواط والذي سبب العديد من الاعطاب وزيادة الاحمال على المولدات .

وتأتي هذه الحملة بالتنسيق بين السلطة المحلية في الشيخ عثمان والمنطقة الثانية للمؤسسة العامة للكهرباء والتي ابتدأت في الاسواق والتي ستستمر على مراحل على الاحياء والشوارع في المديرية للحد من الربط العشوائي والذي نشب عنه اعطاب عديدة في المولدات.

وشدد عبد المجيد على استمرار الحملة لقطع الربط العشوائي والتي تاتي استجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين والتي الحقت الضرر للمولدات في المحطة مسببا العديد من الاعطاب والانقطاعات المتكررة للتيارالكهربائي في الاحياء السكنية .