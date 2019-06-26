الجوف.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في العقبة

قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش الوطني في جبهة العقبة بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع متقدمة للجيش الوطني في جبهة العقبة، إلا أن المحاولة فشلت أمام يقظة قوات الجيش".

وأكد أن العديد من العناصر المتسللة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وتابع المصدر "أن مدفعية الجيش الوطني ردت على هذه المحاولة بقصف مركّز استهدف مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بالعقبة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات".