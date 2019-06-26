أبين: العميد محمد ملهم يتفقد قرى في مدينة إحور بعد تدفق سيول جارفة

تفقد العميد محمد ملهم قائد اللواء 111 اليوم قرى البندر والمساني بعد أن شهدت امطار وسيول جارفة تسببت في اضرار لدى المواطنين. ووجه قائد اللواء 111 مشاة المرابط بمديرية أحور بسرعة إصلاح الاضرار التي خلفتها السيول في هذا الطريق الذي يربط المزارعين والصيادين بعاصمة المديرية والخط الدولي لتسويق منتوجاتهم. ووجه العميد ملهم بسرعة ترميمه واصلاح الطريق فورا على حسابه الشخصي. ومن جانب آخر عبر اهالي قرى الساحل عن شكرهم وامتنانهم الكبير على المبادرة الطيبة الذي قام بها العميد ملهم والذي طالب بالاسراع في عملية اصلاح وانجاز طريق تلك القرى والتي اصبحت شبه منقطعة عن المديرية.

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