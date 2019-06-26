مراسلنا.. أجواء مليئة بالغبار في مأرب مع هبوب رياح شمالية (صور)

تشهد محافظة مأرب شرق البلاد، اليوم الأربعاء، أجواء مليئة بالغبار مع هبوب رياح شمالية محملة بالأتربة. وقال مراسل "الخليج 365" إن أجواء يحجبها الغبار تشهدها محافظة مأرب في هذه الأثناء مع هبوب تيارات هوائية شمالية محملة بالأتربة. وأوضح المراسل إن التيارات الهوائية الشمالية الحارة المحملة بالغبار تُعد رياحاً موسمية تشهدها المحافظة خلال شهري يونيو ويوليو من كل عام. وألتقط مراسل "الخليج 365" في هذه الأثناء من عصر اليوم الأربعاء، صوراً تظهر جانب من أجواء مديريات حريب جنوب شرق محافظة مأرب.

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