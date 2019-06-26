شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو الشيئ الذي ارعب الملكة ”إليزابيث” وفريق متخصص يتدخل بشكل عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر المسؤولون في قصر باكنغهام الاستعانة بفريق لمكافحة القوارض، بعد استفحال أعداد الفئران والجرذان، الأمر الذي أصاب الملكة إليزابيث بالهلع.

اتصل المسؤولون في القصر البريطاني بفريق خاص لمكافحة القوارض، بعد زيادة أعداد الجرذان والفئران، وبخاصة بعد مشاهدة جرذ صغير يعبر المطبخ مسرعا.

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وبحسب صحيفة “The Sun” البريطانية، فإن مشكلة تنامي أعداد الجرذان والفئران لاسيما في المباني القديمة أخذت تشكل خطرا.

وأضافت الصحيفة بأن الموظفين في القصر أصبحوا معتادين على مشاهدة الفئران في الطوابق السفلية والتي تعبر الممرات بسرعة كبيرة، يذكر بأن القصر يعود للعام 1703.

وبحسب الصحيفة البريطانية، قال أحد المتحدثين الرسميين باسم جمعية مكافحة الآفات والحشرات البريطانية بأن القوارض الطويلة الذيل قد اكتسبت مناعة متزايدة ضد السم المستخدم ضدها عادة.