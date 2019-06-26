شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن وفاة الفنان المصري الشهير..شاهد من يكون (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي المخرج والفنان المصري، محمد النجار، اليوم الثلاثاء، بعد معاناته خلال الفترة من مشكلات صحية تتعلق بصعوبة التنفس.
وأعلن المخرج محمد العدل، وفاة المخرج والفنان الكبير عبر صفحته الرسمية في ”فيسبوك“ حيث كتب: ”وفاة المخرج محمد النجار.. إنا لله وإنا إليه راجعون
ويعد فيلم ”زمن حاتم زهران“ بداية مشواره في الإخراج، حيث حقق هذا الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، استطاع من خلاله أن يضع قدمه في الوسط السينمائي كمخرج محترف.
كما أخرج الراحل أفلامًا لاقت قبولًا جماهيريًا واسعًا من بينها: ”الصرخة ـ الذل ـ الهجامة ـ صعيدي رايح جاي ـ رحلة حب ـ قلب جريء ـ ميدو مشاكل ـ عوكل- على سبايسي ـ صباحو كدب“، ثم اتجه إلى الدراما التيفزيونية.
كما أخرج مجموعة من المسلسلات التلفزيونية الناجحة منها ”الظلال والفدان الأخير – حكايات مجنونة- أزمة الدرملي – شباب رايق جدا – لما الثعلب فات- على يا ويكا – لقاء على الهواء“.
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