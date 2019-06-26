شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط سابق في رئاسة الجمهورية ومقرب من ”طارق صالح ”يتعرض لمحاولة اغتيال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض ضابط سابق في رئاسة الجمهورية و مقرب من العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية، لمحاولة اغتيال فاشلة في محافظة عمران شمال صنعاء.

وافاد النقيب اكرم على الشعيري اليوم الأربعاء انه تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل عناصر اجرامية في محافظة عمران .

ولم يكشف الشعيري تفاصيل تلك العملية.

الجدير بالذكر أن الشعيري من الضباط الذين كانوا يتبعون الحرس الجمهوري وكان يعمل في رئاسة الجمهورية ومنذ الانقلاب عمل على فضح فساد مليشيا الحوثي الانقلابية.

