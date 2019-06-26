شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى تولي ”تميم” حمد بن جاسم يشيد بإدارته للأزمة الخليجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتفل القطريون بالذكرى السادسة لتولي الأمير تميم مقاليد الحكم في البلاد.

وبرز وسم حمل اسم “ذكرى تولي تميم المجد” على تويتر تداولات القطريين.

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وأشاد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، اليوم الأربعاء، بموقف بلاده من الأزمة الخليجية التي تشهدها الدوحة من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وغرد حمد بن جاسم، على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، في ذكرى تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في البلاد، حيث قال: “تمر اليوم الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم. ونحن نذكر كلمة سموه ابشروا بالعز والخير. فالعز هو سيدي سمو الامير والموقف المشرف في الأزمة التي فرضت علينا، والخير هو ما حرصت على الوفاء به من بشارتكم”.

وأضاف، في تغريدة أخرى: “فكل الشعب يا سيدي بخير، تنعاد علينا هذه الذكرى سنين عديدة وقطر وأميرنا وشعب قطر في عز وخير”.

