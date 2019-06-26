شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعتزمون مصادرة أملاك الشيخ”صادق الأحمر”وشقيقه حميّر ووساطات مؤتمرية تتدخل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن مساعٍ حوثية للسيطرة على ممتلكات وأموال وعقارات الشيخ صادق الأحمر وشقيقه حمير اللذين بقيا في صنعاء رغم المضايقات الحوثية.

وقالت المصادر أن وساطات مؤتمرية تدخلت بالتوسط للشيخين لدى قيادات حوثية بسبب تصاعد المضايقات التي يتعرضون لها من قبل المليشيات والتي وصلت حد مصادرة كل شركاتهما التجارية وممتلكاتهما العقارية.

Advertisements

وحسب المصادر فإن القضية تعود إلى شروع مليشيات الحوثي بإجراءات عبر القضاء الذي تسيطر عليه هدفها حجز ومصادرة كل ممتلكات وعقارات وشركات أولاد الأحمر التجارية بمبرر أنهم “خونة ومؤيدون للعدوان” بما فيها الممتلكات والشركات المسجلة باسم صادق وحمير اللذين لا يزالان يعيشان في منازلهما في صنعاء ولا يمارسان أي عمل أو نشاط أو يعلنان أي موقف سياسي.

المصادر أضافت، إن قيادات سياسية وبرلمانية مؤتمرية في صنعاء تدخلت لدى مليشيات الحوثي وأقنعتها بعدم حجز ومصادرة أموال صادق وحمير ومعاملتهما بشكل يختلف عن التعاطي مع أموال وممتلكات إخوانهما المؤيدين للحرب على الحوثي، وهم حميد وحسين وهاشم، مشيرة إلى أن الوساطة أفضت إلى اتفاق على إحالة قضية الممتلكات والعقارات والشركات التجارية إلى القضاء ليصدر حكمه بذلك وسمح لصادق وحمير بتقديم دفوعهما وإثبات ملكيتهما لبعض العقارات والممتلكات والشركات التي يعتزم الحوثيون مصادرتها على أنها مملوكة لشقيقهما والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر.

وعمدت مليشيات الحوثي إلى الاستيلاء على عدد من الشركات التجارية التابعة لحميد الأحمر وتشغيلها ومصادرة ريعها لصالح قيادات المليشيات، كما هو الحال مع مطعم كنتاكي في العاصمة، وشركة أخرى تدير عددا كبيرا من محطات بيع الغاز المنزلي، بالإضافة إلى الإشراف على عمل شركة سبأفون للهاتف النقال.. وامتدت هذه الإجراءات، كما تقول المصادر، لتشمل شركات مملوكة لحمير الأحمر وشقيقه صادق اللذين أكدا أن بقاءهما في المنزل وصمتهما عن اتخاذ أي مواقف سياسية هدفه الحفاظ على شركاتهما وإدارتها بعيداً عن التدخلات السياسية، لكن مليشيات الحوثي مارست في الآونة الأخيرة ضغوطاً ومضايقات كبيرة بحقهم الأمر الذي دعاهما إلى التقدم بطلب مغادرة صنعاء إلى خارج اليمن.

