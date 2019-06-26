هذا مافعلة منصر العولقي في جامعة نانتونج الصينية ورفع اسم اليمن عاليا

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عدن - ياسمين التهامي - ناقش المهندس "منصر العولقي ” رسالة الماجستير بعنوان “ تحسين نظام مراقبة المرضى عن طريق استخدام الانترنت (IOT)" في جامعة نانتونج الصينية

ولقي موضوع الرسالة قابلية واستحسان من الاساتذة المشرفين وقال العولقي ان الجهاز الذي قام باختراعة هو جهاز لمراقبة المرضى وإنذار الدكاترة أو الممرضات في الحالات الطارئة ونقل معلومات المرضئ خارج المستشفيات عند طريق هذا الجهاز . أيضاً يتم نقل معلومات المريض بين الدكاترة والممرضات عند طريق موقع مخصص للجهاز

يأتي هذا ك اول عربي يحصل على درجة الماجستير من جامعة نانتونج



وتتقدم هيئة تحرير موقع السلام نيوز بخالص التهاني القلبية، داعين المولي عز وجل أن ينفع بعلمه كل قاصد لباب المعرفة، مع مزيدآ من التوفيق والرقي.

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