شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق اليمنية ..الأسعار اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء، متأثرة بأسعار العملات. وقال متداولون بأن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً لكل العيارات. بحسب تلك المصادر فإن أسعار الشراء جاء على النحو التالي: عيار 24 = 25.600 ريال يمني. Advertisements عيار 22 = 23.500 ريال يمني. عيار 21 = 22.400 ريال يمني. عيار 18 = 19.200 ريال يمني. جنية الذهب = 179.300 ريال يمني.

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