علماء اليمن يدينون مؤتمر الخيانة في البحرين ويؤكدون وقوفهم إلى جانب فلسطين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أدنت رابطة علماء اليمن بشدة ورشة المنامة التي عقدت أمس الثلاثاء أمس في البحرين والتي يراد من خلالها تمرير ما يسمى بصفقة القرن وبيع القضية الفلسطينية والتنازل عن الحقوق المشروعة وتمرير المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة على حساب معاناة الشعب الفلسطيني وتضحياته ومصادرة أرضه والتنازل عن المقدسات الإسلامية, وأعلنت رفضه شكلا ومضمونا.

واعتبرت الرابطة في بيان صدر عنها مساء اليوم الأربعاء المشاركة فيه تعد خيانة عظمى لله ولرسوله وللمؤمنين ولكل القيم والأعراف والمبادئ الإنسانية, مضيفة بأن السعي في تمرير مثل هذه المشاريع مشاركة في الجريمة وعون للظالم على المظلوم، وتعصبٌ لجانب الطغاة على المظلومين في الأرض.

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وأكد البيان وقوف الشعب اليمني إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية بكل أطيافه قيادةً وحكومةً وشعباً وفي مقدمتهم علماء اليمن الأحرار.

وحيت رابطة علماء اليمن الشعب الفلسطيني الحر الأبي الذي رفض المشاركة في هذه الفعالية رفضاً قاطعاً بكل أطيافه وفصائله ومؤسساته إذ هو المعني الأول بهذا الأمر، وعبّر عن شجاعته وموقفه الصلب في عدم التنازل ولو بذرةٍ من تراب من فلسطين المحتلة.

وحث البيان كل أحرار العالم بذل المزيد من الجهود من أجل تسليط الضوء على مظلومية الشعب الفلسطيني ومركزية القضية الفلسطينية في جميع الأوساط العربية والإسلامية والدولية.