شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للمليشيا في قعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، حزيران 26، 2019، غارت جوية على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت مواقع للمليشيا في منطقة العزاب بمديرية قعطبة.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وشهدت جبهات شمال الضالع، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة ومليشيا الحوثي.

