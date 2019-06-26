شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حقيقة وفاة ياسن سعيد نعمان ...التفاصيل الكلملة وكيف سقط قبل توجهه للعمل ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي العقيد – ركن ياسين سعيد نعمان الزريقي مدير أمن مديرية القريضة التابعة لمحافظة تعز اثر نوبة قلبية صباح اليوم .

وحتى لا يلتبس الامر على المتابعين

فقد اوضح شقيق المتوفي المقدم طاهر سعيد نعمان الزريقي ان اخوه ياسين سقط ارضا صباح اليوم اثناء توجهه الى المركز الرئيسي لمقر إدارة الامن في المنطقة .

واشار المقدم طاهر في حديثه لموقع “المحيط برس ” إلى انه تم استدعاء الطبيب الوحيد في المنطقة والذي اكد لهم وفاته بنوبة قلبية .

ونعى المقدم طاهر شقيقه واصفا اياه بالرجل الوطني المخلص وقال ان اهالي المنطقة كلها كانوا يحبونه ويحترمونه لانه كان نزيها وشريفا ومخلصا لربه ووطنه وشعبه.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

