شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. حالة من الرعب والهلع يتسبب فيها ثعابين غريبة "تختفي وتطير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنتابت حالة من الفزع وسط الأهالي في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن جراء ظهور مفاجئ لثعابين مختلفة وغريبة.

وأفاد مصدر محلي ل"تحديث نت" في مديرية البريقة بالعاصمة عدن، قوله أن ثعابين مختلفة وأخرى طائرة تظهر بإعداد كثيرة وتختفي بشكل مفاجئ، ثم تعود للظهور والاختفاء.

وأضاف المصدر أن الأهالي لم يشهدوا مثل هذه الحالة من قبل، ولا مثل هذه الثعابين وبهذه الكثافه على الإطلاق، وإنها حالة غريبة ظهرت بشكل مفاجئ منذ يوم أمس.

ويذكر أن الثعابين الطائرة مثبتة علميا وهي مجموعة صغيرة من واحدة من انواع الثعابين والتى تعيش على الاشجار والتى يكثر تواجدها فى مناطق جنوب شرق اسيا , وتبدو هذه الثعابين غير ملحوظة دائما نظرا لتواجدها الدائم فوق الاشجار.