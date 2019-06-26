شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران محلية جديدة تعلن تشغيل رحلاتها في اكتوبر القادم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعلن الكابتن طيار صالح ابو بكر بازرعه المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الحضرمية عن تدشين رحلات‎ "الحضرمية" من مطار الريان في أكتوبر المقبل. وأوضح الكابتن بازرعة في تصريحات ان الشركة مملوكة لشركاء محليين حضارم وتضم اسطول كبير من طائرات ايرباص "330 و320" مشيرا ان بداية التشغيل بطائرتين من كل نوع في العمل .‎

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