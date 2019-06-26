قتلى وجرحى من المليشيا في مواجهات بميسرة جبهة قانية شمال البيضاء

سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات تجددت اليوم الأربعاء مع قوات الجيش الوطني في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن مواجهات عنيفة دارت اليوم بين الجيش والمليشيا في ميسرة جبهة قانية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية.
وأكدت المصادر إن المواجهات جاءت بعد هجوم شنته المليشيا على مواقع الجيش في ميسرة جبهة قانية مؤكدة إن الجيش تمكن من كسر هجوم المليشيا وشن هجوم مضاد تمكن خلاله من تحرير مواقع جديدة.
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