الباشا: "المهاجر" سيكشف التنسيق بين "داعش" والحوثي وطهران

أكد الناشط فتحي الباشا، اليوم الأربعاء، أن "الإنجاز الأمني الكبير لتحالف دعم الشرعية لا يقتصر على القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر".

وأضاف الباشا في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بل في كنز المعلومات التي يملكها القيادي الارهابي ورفاقه".

وتابع:"وكشف التنسيق القائم بين التنظيم ومليشيا الحوثي ونظام ملالي طهران لإدارة العمليات الإرهابية في المناطق المحررة".