شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مستمر للريال اليمني .. امام الدولار والريال السعودي (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر صيرفية إن تداولات السوق اليمنية اليوم الأربعاء26 يونيو 2019م،شهدت ارتفاع للدولار مع استقرار للريال السعودي. الأسعار كالتالي:

الدولار ا= 562: 566

الريال السعودي 149 : 150

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