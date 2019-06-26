الحربي: استهداف مليشيا الحوثي للمطارات تثبت تورط النظام الإيراني بدعمها

قال الدكتور محمد الحربي، المحلل السياسي السعودي، إن استهداف ميليشا الحوثي لمطار أبها السعودي وغيرها من الأماكن الحيوية جريمة حرب مكتملة الأركان مضافة الى جرائمهم السابقة دوليا، موضحًا أنه ينطبق عليهم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (تهديد السلم و الإخلال به ووقوع عدوان علي المدنيين يوجب اتخاذ تدابير قسرية في حال تهديد السلم، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية).

وأوضح "الحربي" في تصريح خاص أن الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة يدور حول ما تتخذه المنظمة الأممية من أعمال، حال تهديد السلم و الإخلال به ووقوع عدوان علي المدنيين في دولة من الدول، واتخاذ تدابير قسرية في حال تهديد السلم، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية.

وأكد المحلل السياسي السعودي، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة تثبت تورط النظام الإيراني بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)، مايعتي استمرار لمؤشر بداية الانهيار للنظام الايراني واذرعة في المنطقة