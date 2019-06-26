وضاح الجليل: القبض على زعيم داعش في اليمن ينسف جهود التنظيم ويضربها في مقتل

قال وضاح الجليل الكاتب الصحفي والباحث السياسي اليمني، إنه حتى اللحظة لم يعلن التحالف عن تفاصيل عملية القبض على أكين داعش في اليمن وأين نفذت وبقية المعلومات التي يمكن التعامل معها، لكن المؤكد أن تنظيم داعش يخطط من فترة طويلة لاستغلال الفراغات الأمنية التي أحدثها الانقلاب والحرب التالية له.

وأضاف "الجليل" في تصريح خاص صحيح أن داعش أعلن تبنيه الكثير من العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ ما قبل عاصفة الحزم وحتى الآن؛ إلا أن حقيقة وجود التنظيم بشكل كامل تبقى محل شك، ولا يوجد ما يؤيدها، ولم يعلن التنظيم نفسه عن ظهوره في اليمن إلا من خلال بيانات تبني تلك العمليات، وهي عمليات حملت بصمات تنظيم القاعدة أحيانا؛ وأحيانا أخرى الخلايا الأمنية التي صنعتها أجهزة مخابرات تحالف الانقلاب في حينها، الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح".

وأشار إلى أن تنظيم القاعدة في اليمن على عداء معلن مع داعش، وإن كان الكثير من أتباعه أعلنوا ولاؤهم لداعش؛ إلا أنه لم تظهر إلى العلن أية علامات على وجود كامل لداعش في اليمن؛ ما يعني أنه وطوال الأعوام الفائتة كان قيد البناء والاستعداد للإعلان عن تواجده، غير أن عملية ضبط قائده التي أعلنها التحالف اليوم تنسف الكثير من جهوده وتضربها في مقتل.

وأكد أنه ليس من السهولة ولا الإمكان لتنظيم داعش التواجد في اليمن بنفس ما كان عليه حاله في العراق وسوريا بالرغم من توفر الفراغات الأمنية؛ إلا أن البيئة المجتمعية في اليمن لا تتناسب مع طبيعة تواجد داعش المعروفة، حيث يسيطر هذا التنظيم على المناطق ويقيم دولته المزعومة بسلطة تمارس القهر والجبروت على السكان المحليين دون أن ترتبط بهم بأية علاقات من أي نوع؛ بينما كان تنظيم القاعدة في اليمن يسيطر على العديد من المناطق بإقامة علاقات وطيدة مع السكان وشيوخ القبائل ودعم التنمية المحلية وتوفير الخدمات التي عجزت الحكومات عن توفيرها، وهكذا توفر المجتمعات المحلية بيئة مساندة وحامية للقاعدة.

ولفت إلى أن الأمر سيكون عسيرا على داعش، خصوصا وٱن الأهالي في اليمن مسلحون ولديهم خبرات قتالية ولن يستسلموا بسهولة لداعش، وإضافة لكل هذا ستكون العمليات الأمنية والاستخباراتية الحكومة والتحالف أكثر سهولة ومباشرة مما حدث مع تنظيم داعش في العراق.