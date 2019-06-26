مكرم العزب: الحوثي استهدف المنازل السكنية وارتكب جرائم حرب ضد المدنيين

قال مكرم العزب، الكاتب الصحفي اليمني، إنه منذ اليوم الاول لاتفاق السويد أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً علي تفخيخ مدينة الحديدة بشبكات أنفاق طويلة ومتعددة تؤكد عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق.

وأشار "العزب" في تصريح خاص إلى أن لمشاهد والصور الجوية التي وزعها الإعلام العسكري الأحد تبرز العمل المتواصل الذي تبذله مليشيا الحوثي لحفر خنادق وأنفاق متعددة وتلغيمها بطول مئات الأمتار في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية.

ولفت الكاتب الصحفي اليمني إلى أن إرهاب ميليشيات الحوثي تجاوز كل المستويات بإقدامها على حفر أنفاق تحت المنازل والمباني السكنية وتقطيع الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرتها بمدينة الحديدة بأنفاق ملغومة تهدد حياة أبناء مدينة الحديدة، لافتًا إلى أن تلغيم الميليشيا للأنفاق وردمها خرق واضح للقوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الأعمال.

وأكد أن استخدام الأنفاق وتلغيمها في الحروب داخل المدن جرائم يعد حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، لافتًا إلى أن الحوثيين حاولوا الالتفاف على الاتفاق بفرض عناصرهم التي البسوها لباس الأمن، وفرض عناصر موالية لهم لادارة المدينة، مستغلة عدم الوضوح في الاتفاقية ببعض بنودة.

وتابع:"ومازالت مليشيا الحوثي تماطل في تنفيذ الاتفاق الذي مضي علي توقيعه أكثر من أربع أشهر دون جدوي وتحاول كسب مزيدا من الوقت لترتيب أوضاعها العسكرية في الحديدة وتعزيز تواجدها بشتى الطرق والاساليب".