عاجل| انفجار قنبلة صوتية بسيئون دون ذكر إصابات

هز انفجار قنبلة صوتية مدينة سيئون ظهر اليوم، بالتزامن مع مرور موكب عسكري في شارع الجزائر بالمدينة.

وزرعت القنبلة الصوتية في عمود للكهرباء في جولة الخير بشارع الجزائر بالمدينة.

ولم تخلف القنبلة بعد انفجارها أي إصابات أو أضرار مادية أو بشرية، ولم تحدث أي إصابات بين جنود أطقم الجيش المارة في المكان.

وعلى صعيد آخر، انفجرت مساء أمس الثلاثاء، قنبلة صوتية بجوار شركة MTN بشارع المطار بمدينة سيئون، أثناء تواجد طقم عسكري بالمكان للقيام بمهامه اليومية في استحداث نقطة عسكرية مسائية.