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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 26 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

تعرف مواعيد رحلات الخطوط اليمنية اليوم الأربعاء
https://www.alyamanalaraby.com/398916

توزيع ألف كرسي وطاولات لعدد من مدارس وادي حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/398918

الهلال الأحمر الإماراتي يزود عدداً من المستشفيات بأدوية ومستلزمات طبية
https://www.alyamanalaraby.com/398929

الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر باليمن
https://www.alyamanalaraby.com/398930

العمودي: نجاح الأجهزة الأمنية في المكلا بفضل تعاون المواطنين
https://www.alyamanalaraby.com/398933

صحيفة تتحدث عن أنواع السلاح المستخدم من الحوثي والدعم الإيراني
https://www.alyamanalaraby.com/398934

مليشيا الحوثي الإيرانية تشن هجوما عنيفا في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/398937

"الخليج": خطة الحوثيين أن التصعيد ضد إيران يُقابله تصعيد ضد
https://www.alyamanalaraby.com/398938

مسهور يكشف التحالف التركي الإيراني القطري وتسليم الإخوان المعسكرات للحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/398941

عصابة حرابة تحرق ناقلة نفط بالعبر
https://www.alyamanalaraby.com/398945

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المفلحي: استهداف الحوثيين للمطارات السعودية يمثل دليلاً أنهم أداة إيرانية
https://www.alyamanalaraby.com/398946

تعنت الحوثي يتسبب بمجاعة لا نهاية لها
https://www.alyamanalaraby.com/398949

تقارير رسمية تكشف دور الهلال الإماراتي بنهضة القطاع الصحي بتعز
https://www.alyamanalaraby.com/398960

بدء دورة تدريبية في مجال إدارة وتشغيل صيانة مشاريع مياه الريف بوادي حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/398962

خلافات قيادات المليشيا بإب تُنذر باندلاع انتفاضة شعبية
https://www.alyamanalaraby.com/398965

صحيفة تتبّع قدوم 6 رحلات لمطار أبهاء وتكشف زيف الحوثيين
https://www.alyamanalaraby.com/398969

قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/398923

أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء تواصل ارتفاعها
https://www.alyamanalaraby.com/398925

تفاوت أسعار الفواكه والخضروات واللحوم في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/398926

استقرار بأسعار الفواكه والخضروات واللحوم بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/398927

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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