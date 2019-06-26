أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 26 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: تعرف مواعيد رحلات الخطوط اليمنية اليوم الأربعاء

https://www.alyamanalaraby. com/398916 توزيع ألف كرسي وطاولات لعدد من مدارس وادي حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/398918 الهلال الأحمر الإماراتي يزود عدداً من المستشفيات بأدوية ومستلزمات طبية

https://www.alyamanalaraby. com/398929 الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر باليمن

https://www.alyamanalaraby. com/398930 العمودي: نجاح الأجهزة الأمنية في المكلا بفضل تعاون المواطنين

https://www.alyamanalaraby. com/398933 صحيفة تتحدث عن أنواع السلاح المستخدم من الحوثي والدعم الإيراني

https://www.alyamanalaraby. com/398934 مليشيا الحوثي الإيرانية تشن هجوما عنيفا في الحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/398937 "الخليج": خطة الحوثيين أن التصعيد ضد إيران يُقابله تصعيد ضد السعودية

https://www.alyamanalaraby. com/398938 مسهور يكشف التحالف التركي الإيراني القطري وتسليم الإخوان المعسكرات للحوثي

https://www.alyamanalaraby. com/398941 عصابة حرابة تحرق ناقلة نفط بالعبر

https://www.alyamanalaraby. com/398945 Advertisements المفلحي: استهداف الحوثيين للمطارات السعودية يمثل دليلاً أنهم أداة إيرانية

https://www.alyamanalaraby. com/398946 تعنت الحوثي يتسبب بمجاعة لا نهاية لها

https://www.alyamanalaraby. com/398949 تقارير رسمية تكشف دور الهلال الإماراتي بنهضة القطاع الصحي بتعز

https://www.alyamanalaraby. com/398960 بدء دورة تدريبية في مجال إدارة وتشغيل صيانة مشاريع مياه الريف بوادي حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/398962 خلافات قيادات المليشيا بإب تُنذر باندلاع انتفاضة شعبية

https://www.alyamanalaraby. com/398965 صحيفة تتبّع قدوم 6 رحلات لمطار أبهاء وتكشف زيف الحوثيين

https://www.alyamanalaraby. com/398969 قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك بالمكلا

https://www.alyamanalaraby. com/398923 أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء تواصل ارتفاعها

https://www.alyamanalaraby. com/398925 تفاوت أسعار الفواكه والخضروات واللحوم في مأرب

https://www.alyamanalaraby. com/398926 استقرار بأسعار الفواكه والخضروات واللحوم بعدن

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