خالد بن سلمان: عملية جنودنا بالقبض على زعيم داعش باليمن تؤكد النجاحات المستمرة

قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إن "العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن".

وأضاف بن سلمان في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - أن "عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع".

وتابع:"قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أمس الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذتا عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني؛ حيث قامتا خلالها بالقبض على أمير تنظيم «داعش» الإرهابي في اليمن، الملقب ب«أبو أسامة المهاجر»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأضاف المالكي: إنه تم خلال العملية النوعية القبض أيضاً على المسؤول المالي للتنظيم الإرهابي، إلى جانب عدد من أعضاء تنظيم «داعش» المرافقين له؛ وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباح يوم الثالث من يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، إن «المراقبة المستمرة لأحد المنازل؛ أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم «داعش»، وكذلك وجود ثلاث نساء وثلاثة أطفال».

Advertisements

وأضاف: «اتخذ التحالف كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لحماية المدنيين خلال تنفيذ العملية؛ من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان تواجد المطلوبين؛ لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم، والقبض على العناصر الإرهابية، وكذلك لسلامة النساء والأطفال المتواجدين بالمنزل».

وبيّن المالكي أن العملية استمرت مدة 10 دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين، وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، ونتج عن العملية إلقاء القبض على أمير التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم ولم يصب أي فرد داخل المنزل، كما لم تكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين.

وتابع: «كذلك أسفرت العملية عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، إضافة إلى أجهزة لاب توب وكمبيوتر، ومبالغ مالية بمختلف العملات، وأجهزة إلكترونية، وأجهزة GPS، وأجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات».

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية؛ لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تعد ضربة موجعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وأكد استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد «داعش»، وبالتعاون مع حلفائها؛ لمحاربة التنظيمات الإرهابية، والقضاء على آفة الإرهاب. وشدد على أن مسار التحقيق يقتضي المحافظة على بقية التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين، الذين تم إلقاء القبض عليهم، على أن يتم الإعلان عن بقية التفاصيل في حينه.