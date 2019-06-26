براين هوك: إرهاب النظام الإيراني امتد من لبنان إلى اليمن

أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك ، أن "إرهاب النظام الإيراني امتد من لبنان إلى اليمن".

وبين مسؤول الملف الإيراني في تصريحات لقناة "الحدث" - تابعها "الخليج 365"، أن "النظام الإيراني صدّر العنف والإرهاب في المنطقة".

وقال هوك "انسحابنا من الاتفاق النووي كان ضروريا لمواجهة الأنشطة الإيرانية".

وتابع "حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار بفضل العقوبات".

وأشار إلى أن"حزب الله وحماس وأذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الأزمات".

وشدد على أن "تحديد مستقبل إيران السياسي يخص الشعب الإيراني".

وأضاف براين، أن "النظام الإيراني هو مافيا دينية فاسدة"، مشيراً إلى أن "معدل دخل مقاتل حزب الله أعلى من دخل الجندي الإيراني".

وبين براين ، أن " 70% من ميزانية حزب الله يمولها النظام الإيراني، وأن العقوبات الأميركية حدّت من التمويل الإيراني لحزب الله".