صحيفة تتبّع قدوم 6 رحلات لمطار أبهاء وتكشف زيف الحوثيين

فضحت صحيفة سعودية زيف وكذب إعلام الحوثي الذي زعم بتعطل رحلات في مطار أبهاء.

ووفق صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "لاشیئ یخفى في عالم التكنلوجیا، إذ عمدت أبواق المیلیشیات الحوثیة والمتعاطفة مع إرھابھا، على ترویج الأكاذیب على نفس العادة، والادعاء بخروج مطار أبھا الدولي عن الخدمة، إثر استھدافھ عبر طائرات مسیرة دون طیار على الساعة 34:10 دقیقة من مساء الثلاثاء.

وقامت الصحيفة بتتبع سیر الرحلات الداخلیة والدولیة عبر أحد التطبیقات المتخصصة بتتبع سیر الرحلات الجویة حول العالم، ووثقت قدوم 6 رحلات داخلیة قادمة من مدن متعددة داخل المملكة خلال 30 دقیقة فقط من وقت اعتراض أبطال الدفاع الجوي للطائرة الحوثیة المسیرة التي كانت باتجاه خمیس مشیط لاستھداف مواقع مدنیة آھلة بالسكان.

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وكانت الرحلات التي حطت في مطار أبھا الدولي خلال نصف ساعة من الاستھداف المزعوم، مختلفة من عدة شركات، حیث تنوعت مابین "الخطوط السعودیة" "وطیران ناس" وطیران "أدیل" و"السعودیة الخلیجیة".

فیما تصادفت المدن التي أقلعت منھا الرحلات مع ذات التغریدة الكاذبة لقناة "المسیرة" الحوثیة التي ادعت تعطل الرحلات الخارجة منھا (3 قادمة من الریاض) (1 من الدمام) (1 من جدة) (1 من الطائف).

وكان متحدث تحالف دعم الشرعیة في الیمن، العقید الركن تركي المالكي، صرح أنھ وفي تمام الساعة (34:10 (من مساء الثلاثاء، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسیرة أطلقتھا الملیشیا الحوثیة الإرھابیة باتجاه منطقة سكنیة مأھولة بالمدنیین في خمیس مشیط.

وأوضح العقید المالكي أن الأداة الإجرامیة الإرھابیة الحوثیة تتعمد استھداف المدنیین والمنشآت المدنیة ولم یتم تحقیق أي من أھدافھم وتم تدمیرھا وإسقاطھا، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفیذ الإجراءات الرادعة ضد ھذه الملیشیا الإرھابیة وتحیید القدرات الحوثیة وبكل صرامة، وبما یتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفیة.