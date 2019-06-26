بدء دورة تدريبية في مجال إدارة وتشغيل صيانة مشاريع مياه الريف بوادي حضرموت

انطلقت يوم أمس، في سيئون بوادي حضرموت أولى الدورات التدريبية للبرنامج التدريبي في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع مياه الريف في وادي حضرموت والصحراء نظمها فرع الهيئة العامة لمشاريع الريف بحضرموت الوادي والصحراء بدعم من منظمة اليونيسيف وتمويل المساعدات البريطانية .

ويتلقى 30 متدربا من إجمالي المستهدفين في هذا البرنامج التدريبي البالغ عددهم 150 متدربا من اللجان المشغلة لمشاريع مياه الريف في وادي حضرموت والصحراء على مدى ثلاثة أيام معارف ومعلومات عن كيفية إدارة المشروع والمعوقات والحلول والطموح ، وآلية العمليات المحاسبية المالية للمشاريع وآليات إدارة الموارد وترشيد الاستخدام وطرق صيانة وتشغيل المولدات والمحركات إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لأحد المشاريع الناجحة للتعرف على مقومات النجاح فيها .

وفي افتتاح الدورة أكد وكيل محافظة حضرموت على الأهمية التي يكتسبها هذا البرنامج التدريبي لتقييم أوضاع مشاريع مياه الريف في وادي حضرموت البالغ عددها 400 مشروع أهلي تقدم خدماتها لسكان المناطق المستفيدة منها ، مشددا على ضرورة الوقوف أمام مسألة تعزيز الجوانب المالية في مشاريع مياه الريف من أجل إستمرارية خدماتها للمستهلكين . دعيا إلى ضرورة الحفاظ على الثروة المائية وترشيد استهلاكها مهما كان حجم المخزون الجوفي منها ، مجددا تأكيده على ضرورة أن تعتمد المشاريع على مواردها الذاتية لضمان استمراريتها من خلال الحرص على تسديد رسوم الاستهلاك الرمزية التي لا تغطي حجم الكلفة الحقيقية لإيصال هذه الخدمة للمستهلكين .

من جانبه أثنى مدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف بوادي حضرموت المهندس حسام غيثان على الدعم والمساعدة التي تقدمها منظمة اليونيسيف لقطاع المياه والإصحاح البيئي سواء من خلال دعم مشاريع الريف أو مشاريع المؤسسة المحلية للمياه لإعادة إحياء النشاط في هذا القطاع الحيوي المهم ، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية الرسمية واللجان الأهلية في مشاريع المياه الخيرية المنتشرة في عموم مناطق الوادي والصحراء . معربا عن أمله في تقديم مزيد من الدعم للمشاريع الأهلية مستقبلا ، داعيا المشاركين إلى اكتساب مزيد من المعارف والمعلومات التي تسهم في إبقاء المشاريع الأهلية قائمة وتؤدي الدور المطلوب منها .

حضر افتتاح الدورة مدير عام مكتب وزارة المالية بالوادي والصحراء عوض العيجم وعدد آخر من ذوي الاختصاص بفرع الهيئة العامة لمياه الريف والمؤسسة المحلية للمياه بالوادي والصحراء .