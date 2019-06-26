تقارير رسمية تكشف دور الهلال الإماراتي بنهضة القطاع الصحي بتعز

كشفت تقارير رسمية، دور هيئة الهلال الأحمر في نهضة ورعاية القطاع الصحي بتعز.

ووفق متابعة "الخليج 365" فبعد ثلاثة أشهر من تدشين دعم ورعاية مستشفى المواسط الريفي في تعز من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، تم إجراء 600 عملية جراحية كبرى وصغرى في المستشفى المدعوم من دولة الإمارات في ريف المواسط غرب تعز.

ولم يقتصر المشروع على تقديم الخدمات الطبية التي يقوم بها المستشفى على العمليات الجراحية فقط، بل يقدم الخدمات الطبية المجانية من الفحوصات والأشعة وحتى تقديم الأدوية المجانية.

وقالت إدارة المستشفى في إحصائية رسمية، إنّه تم معاينة 11844 حالة و7377 فحصاً مختبرياً، وتقديم الأدوية المجانية لأكثر من 7112 شخصاً، وعمل 148عملية إنجاب، و 1488 جهازاً فوق الموجات الصوتية و751 أشعة سينية، وتقديم 895 خدمة للنساء الحوامل ضمن الصحة الإنجابية، فيما تجاوز عدد العمليات التي تم إجراؤها 600 عملية جراحية كبرى وصغرى.

ومن الإنجازات الفريدة التي قامت بها المستشفى عملية جراحية كبرى لورم سرطاني اعتذر عن إجرائها الكثير من المستشفيات حتى في مركز المدينة، لخطورتها وتكاليفها الباهظة التي لا تستطيع تحملها أسرة شابة في مقتبل العمر، حيث تم استئصال الورم من رحمها وذلك بعد خضوعها للعملية الجراحية التي استمرت لأكثر من سبع ساعات، لتتكلل العملية بالنجاح في إنجاز كبير حققه المستشفى بدعم ورعاية دولة الإمارات.