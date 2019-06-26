شكرا لقرائتكم خبر عن من العاصمة السعودية الرياض .. بن سلمان يفجر يعلن عن المفاجأة الكبرى التي حدثت اليوم في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن. وأضاف “قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا”.

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