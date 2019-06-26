شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. لن تصدق هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي وطلبها اللجوء في هاذه الدولة(صورة وتفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما حقيقة هروب الأميرة ؟ فقد أفادت حسابات متعددة على مواقع التواصل الإجتماعي أن الأميرة الأردنية هيا الحسين قد هربت من زوجها حاكم دبي بن راشد، وطلبت حق اللجوء السياسي في ألمانيا، الأمر الذي تسبب بأزمة بين الإمارات و ألمانيا، ما زالت الإمارات تحاول حلها بعيدا عن الإعلام.



ولكن ما صحة الخبر الذي تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي و في عدة مواقع حول العالم.



الأميرة هيا توقفت عن كل نشاطاتها وظهورها الإعلامي منذ شهر فبراير الماضي، وتسائل الكثير من المراقبين وقتها أين الأميرة هيا التي إعتادت الظهور مع زوجها حاكم دبي خصوصا في رحلاته الخارجية، ولماذا توقفت حتى عن أي نشاط خيري و إجتماعي كانت تقوم به.

الأنباء تفيد أن الأميرة هيا طلبت الطلاق من حاكم دبي منذ فترة طويلة ولكنه رفض الأمر، وحاولت الهروب أكثر من مرة ولكنها لم تفلح في الأمر.

وقال مصدر خاص من الأردن رفض أن نكشف عن اسمه أن الأميرة هيا فعلا هربت من زوجها واستطاعت الوصول الى ألمانيا مع ابنها وبنتها بمساعدة دبلوماسي ألماني كانت تعرفه منذ زمن، واستطاع أن يهربها إلى ألمانيا وطلبت اللجوء هناك.

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موقع “إمارات ليكس” أيضا كشف عن اندلاع أزمة غير معلنة في الساعات الأخيرة بين الإمارات وألمانيا على خلفية هروب زوجة الشيخ محمدبن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي إلى الأراضي الألمانية.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالموثوقة أن الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين هربت إلى ألمانيا مع نجلها زايد وابنتها بمساعدة دبلوماسي ألماني، الأمر الذي أكده مصدر مطلع في الأردن للدبور في رساة خاصة.

وحسب المصادر فإن الأميرة هيا طلبت فور وصولها من السلطات الألمانية اللجوء والطلاق من زوجها محمد بن راشد.