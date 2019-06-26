شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفرق بين استقبال ‘‘الأمير محمد بن سلمان‘‘ ، و ‘‘أمير قطر‘‘ اثناء زيارتهما لباكستان ! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منح رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، عارف علوي، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضي، وسام "نيشان باكستان" وهو أعلى وسام مدني في باكستان، وذلك تعبيرا عن عمق العلاقات التاريخية بين قطر وباكستان.

وأقيمت في عاصمة باكستان، إسلام آباد، مراسم منح الوسام بالقصر الرئاسي "قصر إيوان" وحضره أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأمير قطر وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بحسب وكالة "قنا".

هذا ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت إلى باكستان في زيارة رسمية استمرت يومين، واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمير قطر في القاعدة الجوية نور خان، حيث اقيمت مراسم استقبال رسمية.

Advertisements

يشار إلى أن باكستان تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية وقطر، حيث كانت قد استقبلت في فبراير الماضي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحفاوة بالغة تضمنت إرسال طائرات مقاتلة لمرافقة طائرته لدى دخوله المجال الجوي الباكستاني.

وأقام رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا استقبالاً رسمياً لولي العهد في مطار عسكري في روالبندي القريبة من العاصمة إسلام أباد، وذلك قبل أن يصطحب خان الأمير محمد في سيارة يقودها بنفسه إلى العاصمة إسلام أباد حيث أقيم له حفل استقبال ومأدبة.

وقال خان أثناء جلوسه بجوار الأمير محمد إن "السعودية كانت دائماً صديقاً وقت الحاجة، وهذا هو سبب تقديرنا لها بشكل كبير.