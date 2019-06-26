شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية توضح حقيقة إلغاء القرار بشأن الخروج من المملكة وعدم العودة إليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت المديرية العامة للجوازات إن الإعلانات الرسمية والقرارات المتعلقة بالجوازات يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط. جاء ذلك ردا على سؤال يتعلق بإلغاء القرار على الذين خرجوا من المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ولم يعودوا مرة أخرى، وكان السؤال “هل سيتم إلغاء الحظر؟ “.

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