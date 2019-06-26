شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إيرانية موثوقة تفجر مفاجأة بشأن عمليات تفجير ناقلات النفط في الخليج.. وتكشف عن المدبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر مجيد حريري، عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ”المعارض“، مفاجأة حول عمليات تفجير ناقلات النفط في الخليج، مؤكدا أنها تمت بإشراف من العميد علي فدوي، نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري.

وقال في بيان إنه ”تم تنفيذ العمليات من قبل الوحدات الخاصة التابعة للقوة البحرية في قوات الحرس، بالتعاون مع القاعدة البحرية في ميناء جاسك“.

وأضاف أنه استمرارًا لسياساتها الاستفزازية، أقدمت قوات الحرس، صباح يوم الخميس 20 حزيران/ يونيو، على إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق خارج المجال الجوي الإيراني، وبعد ذلك تطرقت قوات الحرس لنشر دعايات واسعة.

وتابع: ”لقد تم تنفيذ هذا العمل من قبل قوات الحرس الثوري بشكل تكتيكي؛ من أجل إضعاف العواقب الدولية المترتبة حول دور قوات الحرس في تفجير ناقلات النفط في بحر عمان“.

وكشف حريري أن ”قوات الحرس قامت، الشهر الماضي، بتنفيذ عمليات نقل وتحريك واسعة للصواريخ على السواحل الجنوبية من إيران“، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد استمرارًا لمجموعة الأعمال المستفزة والعدوانية لقوات الحرس، في الشهر الماضي.

ومضى بقوله: ”اتخذ علي خامنئي ولي فقيه النظام الإيراني هذا الخط والسياسة من أجل حفظ معنويات القوات الداخلية للحرس، ومنع انهيارها اليومي، في ظل الظروف الداخلية والدولية المتأزمة“.

وأشار إلى أنه ”بعد اطمئنان خامنئي من أن الاستراتيجية والخط الأساسي الأمريكي ليس الحرب مع النظام، أقدم على تنفيذ هذه الأعمال العسكرية المستفزة في مضيق هرمز وبحر عمان؛ من أجل تهديد أمن المنطقة وطريق انتقال النفط، حتى يقلل من تأثير الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها النظام ككل، ويؤخر يومًا واحدًا من سقوطه المحتوم“.

وذكر البيان، أن التقارير الصادرة من داخل النظام تشير إلى أن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان تم بتخطيط وقيادة العميد علي فدوي، نائب القائد العام لقوات الحرس.

والعميد فدوي كان قائدًا للقوات البحرية التابعة لقوات الحرس، ونائبًا لقائد القوات البحرية منذ الحرب الإيرانية العراقية، ومن ثم تولى قيادة القوات البحرية (2010 – 2018)، وفي 16 حزيران/ مايو الحالي تم تعيينه من قبل علي خامنئي نائبًا للقائد العام لقوات الحرس.

وقال حريري، إن العميد علي فدوي هو من نفذ مخطط خطف البحارة الأمريكيين، في شهر كانون الثاني/ يناير 2016؛ ولهذا السبب أصبح موضع تشجيع وترحيب من قبل خامنئي، الذي قدم له أرفع الميداليات العسكرية.

وقال مجيد حريري، إن تنفيذ عمليات تفجير ناقلات النفط الأخيرة، تم من قبل الوحدات الخاصة التابعة للقوة البحرية في قوات الحرس الثوري، بالتعاون مع القاعدة البحرية التابعة لقوات الحرس في ميناء جاسك، الذي لا يبعد سوى 30 ميلًا عن مكان انفجار ناقلات النفط.