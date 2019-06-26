شكرا لقرائتكم خبر عن عنوان رئيسي في صحيفة حوثية يثير سخرية ناشطيين يمنيين ويكشف غباء الحوثيين (صورة). والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر العديد من الناشطين اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي من عنوان رئيسي تصدر صحيفة المسيرة الحوثية، والذي يكشف غباء الحوثيين المطبق .

وتصدر صحيفة المسيرة الحوثية اليومية والتي تصدرها المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء تصدرها عنوان رئيسي ينص على ” اليمن يضع خطة عملية لتحرير فلسطين ” .

وتعتمد المليشيات على استعطاف اليمنيين بالشعارات التي تريد توحي بها انها مع الفلسطينيين والامة العربية بينما هي تقوم بعكس ماتقول وهي تسعى الى تفكيك اليمن وقتل ابنائه .

الجدير بالذكر أن الحوثيون يخطون نفس خطاء النظام الامامي الكهنوتي والذي كان فيه الامام يحيى بن حميد الدين يدعي انه يطرد اليهود نصرة للاسلام بينما هو عقد صفقة لنقل اليهود اليمنيين لتأسيس دولة للصهاينة في ارض فلسطين والتي كانت تتطلب وجود سكان بعد وسيطرتهم على الأرض .