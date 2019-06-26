شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نفطية تعتذر لـ«النخبة الشبوانية» [وثيقة] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية اعتذاراً رسمياً إلى قيادة “النخبة الشبوانية” بعد اتهامها بعرقلة الفريق الهندسي من إصلاح انبوب النفط التي تم تفجيره الاثنين الماضي من قبل مجهولين.

وقالت الشركة في رسالة الاعتذار – حصل “المشهد اليمني” على نسخة منها – الموجهة إلى قائد اللواء الثاني نخبة محمد سالم البوحر: “نود أن نقدم لكم اعتذارنا عن سوء فهم البلاغ المقدم من قبلنا بتاريخ 26/ 6/ 2019 والذي لم نرد خلاله التقليل من دوركم في حماية أنبوب النفط والمنشآت النفطية التابعة للشركة”، مضيفة: “كان هدفنا منه التسريع باتخاذ الاجراءات اللازمة والسماح للفريق الفني بمزاولة عمله”.

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وطالبت الشركة في رسالتها “النخبة الشبوانية” بمواصلة دعمها حفاظاً على المصلحة العامة للوطن”، وفق ما جاء في الرسالة.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن قوات النخبة الشبوانية منعت الفريق الهندسي من إصلاح انبوب النفط في القطاع الرابع التابع لشركة الاستثمارات النفطية في الكيلو 108، بمنطقة لماطر في مديرية الروضة بمحافظة شبوة، والذي فجره الاثنين الماضي مسلحون مجهولون.

ويمتد الانبوب النفطي من القطاع الرابع إلى ميناء النشيمة للتصدير حيث تقوم شركة OMV النمساوية بضخ كميات نفطية كبيرة عبره من حقول العقلة النفطية.