شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي يتهم مواطنا بالاختلاء المحرم بوالدته.. وأمام المحكمة «الأم» تكشف سرا اخفته منذ خمس سنوات .."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم شاب، مواطنا، بانتهاك حرمة منزله والاختلاء المحرم بوالدته، لتقرر النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق قبل أن تحيله إلى المحكمة مطالبة بإدانته في الحق العام والحكم عليه بعقوبة تعزيرية.

ووفقا لـ”عكاظ”، نفى المواطن الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن المرأة التي كانت معه هي زوجته بعقد شرعي، لكن العقد غير موثق وأنه تزوجها سراً “زواج مسيار” ولديه شهود على ذلك.

واستدعت المحكمة، المرأة، لسماع أقوالها، فأكدت أنها متزوجة المواطن سرا قبل 5 سنوات؛ لأن أبناءها من زوجها السابق في حضانتها، وخافت إن علم طليقها بزواجها أن يأخذهم منها، لتقرر المحكمة صرف النظر عن الدعوى وإفهام المتهم بأن عليه تصحيح عقد نكاحه لدى الجهات المختصة.

وأخلت المحكمة سبيل المواطن، وذكرت في حيثيات الحكم أن الجهة التي تولت التحقيق مع المتهم كان عليها أن تتأكد من العلاقة الزوجية بينه وبين المرأة قبل إقامة الدعوى