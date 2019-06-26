شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك: قرار الشعب الجنوبي حدده الجنوبيون ونحن ضد تقسيم اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان قرار وإرادة الشعب الجنوبي حدده الجنوبيون، وليس مهابيل الإخونج ومرتزقتهم.

و في في تغريده له على تويتر قال بن بريك "وتابع القول : نحن ضد تقسيم اليمن ولابد ان يفهم الجميع هذا ومع سلامة أراضيه(اليمن) وضد سيطرة إيران وأذنابها عليه سواء الذنب الحوثي أو الإخونجي الإرهابي".

وتابع بالقول " افهم الذي مش راضي تفهم الجنوب دولة دخلت في وحدة مع اليمن وفشلت هذه الوحدة".

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