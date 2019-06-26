شكرا لقرائتكم خبر عن اذا كنت مقيم في السعودية احذر من استعمال هذا الامر بسيارتك دون ضرورة …تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت الإدارة العامة للمرور السعودي بأن ‏استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية. جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتروالتي حذرت فيه من استخدام الفرامل دون ضرورة محذرة في من التفحيط

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