شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل .. وخطير الامارات تتدخل بشان اليمني .. وتؤيد المجلس الانتقالي برفع علم الانفصال .. وتوجه اتهام خطير لـ بن دغر و محروس (تفاصيل خيطرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت وسائل اعلام امارتية أن قيام المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يقوده محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، برفع العلم الاماراتي يعد تصرف شخصي من أفراد شعروا بالامتنان تجاه دولة دعمتهم في ظروف صعبة، ليرفعوا علمها كما هي الحال في عديد من المناطق اليمنية.

وأوضحت بأن الأصوات التي علت أخيرًا من مسؤولين يمنيين وعلى رأسهم أحمد بن دغر رئيس الوزراء اليمني السابق، الذي اتهم ضمنًا الإمارات بالسعي إلى تقسيم اليمن، فإن خبراء الشأن اليمني يرون فيه هروبًا وتشويشًا على ملفات فساد تطال الرجل الذي أقيل بسبب مؤشرات على استغلال المنصب والأداء الحكومي المتردي الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد بشكل حاد خلال فترة وزارته.

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واشارت هذه الوسائل الى أن ما حدث أخيرًا في سقطرى، فإن محافظ الأرخبيل لم يجد مهربًا من الأزمات سوى توجيه الاتهامات للإمارات بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية على الفشل الإداري لسلطاته المحلية.

وبررت الوسائل موقف الامارات بخصوص دعم الانفصال، معتبرة أنه مهما كان من أمر فإنه لايخفى على أحد وجود حراك جنوبي ساعٍ للانفصال وعودة الدولة الجنوبية، تقابله أصوات تدعو لدولة اتحادية، وأخرى إلى نظام فدرالي وغيره من الطروحات، التي من المفترض أنها شأن يمني بحت، وليس من حق أي دولة فرض رؤيتها؛ وإلا فإن هذا الأمر هو التدخل بعينه سلبًا أكان أم إيجابًا.

وتعالت اصوات شعبية في الآونة الاخيرة برفض التدخل الاماراتي في اليمن، خصوصا ما يتعلق بالرفض لدعم مشروع الانتقالي الجنوبي الذي يرفع علم الانفصال