شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش الوطني تستهدف مواقع المليشيات الحوثية بجبهة حجر والفاخر بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات الجيش قصف مدفعي على عدد من مواقع مليشيات الحوثي بجبهة حجر والفاخر غرب قعطبة بمحافظة الضالع. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مدفعية الجيش قامت باستهداف عدة مواقع لمليشيات الحوثي الانقلابية بتبة عثمان وتجمعاتهم قرب منطقة سليم جنوب الفاخر غرب قعطبة. واكد المصدر أن المدفعية حققت اهدافها بشكل دقيق مسببة خسائر كبيرة للمليشيات، حيث شوهدت اللسنة اللهب تتصاعد من المنطقة.

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