شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن المكلا يوجه تحذير شديد اللهجة لمهربي المخدرات وبائعي القات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه مدير عام أمن المكلا بمحافظة حضرموت، العقيد عيسى بن الفقيه العمودي، تحذيرا شديد اللهجة إلى مهربي ومتعاطي المخدرات وبائعي القات داخل الأحياء بالمدينة.
وأكد العمودي في تصريح صحفي له، أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول الإساءة لحضرموت، ويزعزع أمنها واستقرارها بأي شكل من الأشكال سواءً محاولة تهريب المخدرات، أو تعاطيها وترويجها في مدينة المكلا، أو الخارجين عن النظام والقانون خصوصاً بائعي القات داخل الأحياء السكينة الأمر الذي سبب قلق للأهالي .
وأشاد العمودي بالتعاون الكبير من قبل المواطنين في المكلا مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن الأماكن المشبوهة الأمر الذي حقق نجاحاً أمنياً كبيراً في سرعة القبض على العناصر المشتبه بها ..
لافتاً إلى أن المرأة متواجدة داخل الأجهزة الأمنية سواء في قسم التحقيقات، أو الضبط والتفتيش للنساء والتحريات والبحث الجنائي وقد أثبتت وجودها بكل جدارة من خلال تنفيذها لكافة التعليمات والتزامها بكافة اللوائح الأمنية .
وتقدم بجزيل الشكر لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي ولدول التحالف العربي، خصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم للأجهزة الأمنية في مديرية مدينة المكلا وكافة مناطق ساحل حضرموت .
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