شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي «عنيف» واشتباكات ليلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسرت “ألوية العمالقة”، مساء الثلاثاء، هجوم وصف بـ”العنيف” شنه الحوثيون على مواقعها في مديرية حيس جنوب الحديدة (غرب البلاد) بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية والصاروخية.

وقالت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة في تصريح صحفي نشر ، اليوم الاربعاء، إن “اشتباكات ليلية عنيفة دارت بين قوات العمالقة وعناصر ميليشيا الحوثي التي هاجمت مواقع العمالقة غرب حيس”، لافتة إلى أن قوات العمالقة تصدت وكسرت هجوم الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن الإشتباكات اندلعت عقب قيام عناصر ميليشيا الحوثي بالهجوم على مواقع العمالقة مصحوبة بتغطية نارية كثيفة من مختلف الأسلحة وقصف مدفعي عنيف صوب المواقع، وتكبدت فيها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين استخدموا خلال الهجوم قذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف الهاوزر وقذائف صاروخية من نوع “لُـــو” وقذائف “RBG”وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط عيار 23 والأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل عنيف ومكثف استمر لساعات.

Advertisements

ووقعت الحكومة وميليشيا الحوثي اتفاقاً في العاصمة السويدية “ستوكهولوم” أواخر ديسمبر 2018 باشراف الامم المتحدة، يقضي بانسحاب جميع المسلحين من محافظة الحديدة.

وأعلن الحوثيون في 14 مايو الماضي، انسحاباً من طرف واحد من موانئ الحديدة الرئيسية؛ الحديدة، رأس عيسى، الصليف، في خطوة اعتبرتها الحكومة “مسرحية هزلية”.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.