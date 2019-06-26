شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سعودية في مهمة مستحيلة [تفاصيل] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع موقع أميركي أن تواجه سفيرة السعودية الجديدة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مهمة وصفها بـ”المستحيلة” في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين “أسوأ حالاتها”.

وأوضح موقع “بلومبيرغ في تقرير بعنوان “السفيرة السعودية الجديدة في الولايات المتحدة أميرة بمهمة مستحيلة”، أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والحرب في اليمن، قضيتان تحومان التحالف الأميركي – السعودي.

وقال كاتب التقرير “غلين كيري” إن أول سفيرة للمملكة ستصل قريبا إلى واشنطن، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية أسوأ حالاتها لم تشهدها منذ هجمات سبتمبر 2001 وستحاول إعادة مسار العلاقة إلى سابق عهدها.

ونقل الموقع عن استاذ العلاقات الدولية في مدرسة لندن للإقتصاد فواز جرجس، “باستثناء إدارة ترامب فالمواقف السياسية من السعودية مسمومة هذه الأيام”.

وأضاف “عليها أن تقوم بالتواصل مع عناصر الكونغرس وطمأنتهم أن السعودية تستمع لمظاهر قلقهم. ومهمتها شاقة للغاية”.

Advertisements

وستصل الأميرة ريما، ابنة الأمير بندر الذي كان من أقوى السفراء المؤثرين في واشنطن أثناء عمله سفيرا لمدة 22 عاما، وهي على دراية ومعرفة بالثقافة والسياسة الأميركية وسمعة بالدفاع عن حقوق المرأة.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم السفارة السعودية بواشنطن، فهد ناظر قوله إن الأميرة ريما “تعرف أن العلاقات الثنائية تتعرض لامتحان في الماضي ولكنه البلدين استطاعا التغلب على الخلافات”.

وأضاف “ستعمل الأميرة كل ما تستطيع لا للحفاظ على العلاقات بل لتصبح أقوى في المستقبل”.

وأشار الموقع إلى أن الأميرة ريما برزت كشخصية مهمة في محاولات إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة حتى قبل تعيينها سفيرة، حيث ذهبت في يناير 2018 إلى المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس – سويسرا حيث دافعت عن السعودية، وقالت “هناك تصميم على منعنا من بناء خطاب جديد، وسؤالي: لماذا؟”.

وقال الزميل في معهد الشرق الأوسط في مدرسة أس راجاترانام للدراسات الدولية بسنغافورة جيمس دورسي، إن “الأميرة ستحاول العمل على صورة المملكة وإعادة التركيز على الأمير محمد باعتباره رائدا للإسلام المعتدل ويحاول الإبتعاد عن الماضي، كما أنها بحاجة “لجهد كبير من أجل تخفيف مواقف المملكة في الكونغرس وأبعد منه ولتحقيق هذا تحتاج ريما إلى دعم من خلال تغييرات “حقيقية” في السعودية”.