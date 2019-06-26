شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اشتباكات هي الأعنف وانفجارات تهز أرجاء مدينة الحديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون بمدينة الحديدة ” إن اشتباكات هي الأعنف منذ أسابيع تدور حالياً في مداخل الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة بين مليشيات الحوثي الانقلابية والقوات المشتركة.
وأوضح عدد من السكان في حديث لـ ” المشهد اليمني ” أن الاشتباكات تتركز في شارع الخمسين وسوق الحلقة مع سماع دوي انفجارات هي الأعنف وأصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي تهز أرجاء المدينة.
وأضاف السكان ” إن المليشيات الحوثية شنت هجوماً مباغتاً على تمركز قوات الجيش في مداخل تلك الأحياء بعد ساعات من إجبار المواطنين على مغادرة منازلهم بالقوة في أحياء شارع الخمسين و7يوليو.
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