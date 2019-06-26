شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : نجل علي محسن يقدم استقالته ويحمل حكومة الشرعية النتائج - صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن العميد/ عمار علي محسن - قائد قوات الامن الخاصه فرع الضالع، اليوم، عن تقديم استقالته من منصبه . وقال مصدر مُقرب من العميد "عمار محسن " بإن: " قائد قوات الامن الخاصة فرع الضالع أعلن عن تقديم استقالته من منصبه بالقطاع الأمني بالمحافظة". Advertisements وعن أسباب الاستقالة؛ أوضح العميد " عمار علي محسن " بأنها جاءت بعد عدم التجاوب مع متطلبات الفرع وخاصة في ظل ظروف الحرب التي تواجه الضالع.

إضافة للتجاهل من قبل الحكومة عما يحصل في المحافظة من مواجهات مع المليشيات الحوثية وكأن الامر لايعنيهم . واضاف نحمل الحكومة الشرعية مسؤولية ماحصل في المحافظة بسبب عدم تجاوبهم معنا ومع متطلبات الفرع

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