شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تحسم خياراتها مع الحوثيين وتدشن خطوات عمليه لاستكمال تنفيذ خطة طارئة لتحرير 3محافظات تتصدرها العاصمة صنعاء(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقش نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الثلاثاء جهود الشرعية لتحرير واستكمال التحرير في ثلاث محافظات يمنية احدها العاصمة صنعاء.

والتقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح في حضرموت ، محافظي صنعاء اللواء عبدالقوي شريف وصعدة هادي طرشان وريمة محمد علي الحوري واطلع منهم على المستجدات والجهود المبذولة لاستكمال التحرير وتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة والعمل على تخفيف المعاناة لكل أبناء المحافظات.

وقال وكالة سبأ ان نائب الرئيس نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بالمزيد من العمل وحشد مختلف المكونات لمساندة الشرعية وجهود الجيش الوطني.

Advertisements

وأشار نائب الرئيس إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء الشعب اليمني في المناطق غير المحررة، مؤكداً بأن الواجب الوطني يقتضي وقوف اليمنيين جميعا في صف واحد بوجه هذه العصابة التي تتسبب في الدمار وإزهاق الأرواح ونزيف الدم اليمني.

ونوه إلى الدعم والإسناد الأخوي الصادق من قوات تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً بأن الممارسات الحوثية بقصف مطار أبها وتهديده للملاحة الدولية وللجيران والأشقاء ترسخ الدعم الايراني الكبير وتدفع اليمنيين والأشقاء والأصدقاء للوقوف بوجه هذه العصابة الإجرامية.

ووجه نائب الرئيس المحافظين ببذل المزيد من الجهد والعمل والالتحام الكامل بالجيش الوطني وبما يهيئ لاستعادة الدولة اليمنية وبناء اليمن الاتحادي الذي يلبي طموحات الشعب وتطلعاتهم في الأمن والعدالة والمواطنة المتساوية.

من جانبهم قدم محافظو المحافظات تقارير عن سير عمل المكاتب التنفيذية وجهود استكمال التحرير وتطبيع الأوضاع مؤكدين استمرار الجهود وبتعاون وتنسيق وانسجام الجميع وبما من شأنه خدمة محافظاتهم وأمن واستقرار أبناءها.