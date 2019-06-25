شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدشن مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى المظفر . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحضور وكيل المحافظة للشوؤن الصحية الدكتورة ايلان عبد الحق ، والمهندس رشاد الأكحلي وكيل المحافظة ، والمهندس مهيب الحكيمي وكيل المحافظة للشؤون الفنية ، والدكتور عبدالرحيم السامعي مدير مكتب الصحة بالمحافظة .

دُشن هذا اليوم مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر في تعز اليمنية بعد تعرض المستشفى لحريق أوقف العمل علي استقبال المرضى فيه جراء اشتباكات مسلحة في المنطقة .

وجاء تدخل الهلال الأحمر الإماراتي بعد مناشدات اطلقها سكان المدينة القديم ، وشمل إعادة التأهيل وترميم جميع اقسام المستشفى وإصلاح شبكة الكهرباء ودعم المستشفى بالمولدات وانظمة الطاقه .

وقالت الدكتورة ايلان عبدالحق وكيل المحافظة للشؤون الصحية في هذا اليوم تم إفتتاح وتدشين المرحلة الأولى في مستشفى المظفر وذلك بعد عملية الترميم والأصلاحات التي تمت في جميع اقسام المستشفى بشكل عام بعد الحريق والخراب الذي تعرض له في احداث المدينة القديمة وهذا بفضل بعد الله اخواننا في الهلال الأحمر الإماراتي .

واضافت ، بدوري وبأسمي واسم كل أبناء محافظة تعز نشكر اخواننا الإماراتيين لكل ما قدموه و لهذا الدعم الملموس والذي يخدم الكثير من الإحتياجات في مدينة تعز .

Advertisements

المهندس رشاد الاكحلي وكيل محافظة تعز لشؤون الساحل من جانبه عبر عن شكره الجزيل للتدخل السريع من قبل الهلال الأحمر الاماراتي وترميم المستشفى الذي يخدم الكثير من أبناء تعز والذي جاء في وقت زمني قصير واستجابةً للمناشدات التي اطلها سكان المدينة القديم .

وثمن المهندس مهيب الحكيمي الجهود الكبيرة التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي في إعادة ترميم الأضرار التي لحقت بالمشفى مؤكداً ترحيب السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ / نبيل شمسان بمثل هذه الأعمال الإنسانية التي تساند السلطة المحلية في إعادة الحياة لمدينة تعز .

وفي السياق قال مدير مكتب الصحة الدكتور / عبدالرحيم السامعي انها للفتة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة والتي كانت أول المستجيبين للمناشدات التي اطلقها ابناء المدينة القديمة بتعز .

واكد أن دولة الامارات الشقيقة شريك اساسي في الحرب التي يخوضها ابناء الشعب اليمني ضد الميلشيات الانقلابية .

